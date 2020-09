UNA DENUNCIA MÁS POR LA LARGA ESPERA/ 5 DÍAS SIN SABER SI ES POSITIVO COVID

En contacto telefónico con Andrea Lazarte, un vecino de Grand Bourg es paciente en espera de resultado de Covid-19 y manifiesta la desatención que está sufriendo.

Mauro Torres tiene 30 años, es paciente de riesgo por ser asmático y hace 5 días presenta síntomas de Coronavirus por lo que solicitó la ayuda del sistema de salud sin embargo sostuvo que sufrió malos tratos y desatención del mismo. “El día 3 empecé con síntomas en general de Covid-19. Solicité la atención medica con el 911 y no me dieron resultados y que me descargara la app Salta Covid y me dijeron que no hay camas, ambulancias y que me tenía que quedar en casa. Estoy a la espera de un resultado.”

No conforme con la respuesta y a la situación vivida, Mauro expresó su malestar en Facebook por lo que después el SAME se comunicó con él y fue trasladado al Hospital del Milagro donde fue víctima de un maltrato por parte de un médico. “Me llevan al Hospital del Milagro y me dejaron en la vereda de la guardia. Aproximadamente había 8 personas esperando junto a mí. Esto fue antes de ayer por la noche. Esperé mucho en la guardia, pasé y me atendió mal el médico. “No puede ser que no tengamos para hacer un hisopado y todo aquel que esté en el Gobierno lo tenga”, dijo el médico. El me hizo el hisopado fuerte y de mala manera y me dijo “ahí tenes, por el amor al deporte”

Hasta el momento Torres no tiene novedades de ningún resultado mientras continúa con los síntomas, teniendo en peligro de contagio a toda su familia. Por último, el denunciante exige que los medios de salud digan los testimonios reales y no lo que se dice públicamente. “Ya son 5 días en esta situación, estoy constantemente con el PAF. Estoy con toda mi familia pero tengo la posibilidad de tener una habitación aislado. Mi señora empezó también con síntomas, estamos en una situación difícil de llevar, no tengo obra social. Yo tengo mi negocio y lo tuve que cerrar por el tema de la pandemia. Que el medio de salud no de falsos testimonios como los que están dando. Tomen conciencia los médicos y hagan las cosas como corresponde”.

