Una nueva denuncia de violencia institucional por parte de la Concejal de Coronel Moldes, Rita Carreras, contra la secretaria de finanzas, Mónica Liendro

En este contexto, la concejal se comunicó con Agenda/ Salta y explicó que sufrió varias veces con gente del poder. «La verdad que la sufrí con el presidente del Concejo Deliberante, en la cual la fiscalía consideró que no existía y después denuncié a la secretaria de Finanzas, Mónica Liendro, de la Municipalidad que tiene parentesco con el intendente, lo cual en la calle me insultó y que tampoco la fiscalía no hizo nada y ahora no solo me insulta a mí, si no a la gente en las redes sociales está muy claro».

Además, la concejal afirmó que a las personas que opinan diferente o que realizan alguna crítica o queja al municipio, automáticamente sale la secretaria de finanzas y ataca. «Desde que asumió el intendente Carrasco, hizo una serie de denuncias hacia mi persona, diciendo que de acuerdo a mi función pública; hubo malversación,una serie de cosas, lo cual hasta el día de hoy no han podido probar».

Todas las prubas están a la vista. «Me acusan de haber vendido lotes, cuando no lo hice, me acusan de vender maquinarias que estaban dadas de baja, figuran en las auditorias lo que significa que ya no son parte de los bienes municipales», dijo.

Asimismo, declaró que van a ir a juicio, ya que va a ser la mejor manera de que Carreras pueda probar que ellos han calumniado y que hicieron denuncias que no tiene nada que ver con lo que hice en el municipio. «Es más dicen que deje deudas, que hasta el día de hoy que soy concejal, no me han podido probar».

Sin embargo, la secretaria de finanzas ha aprovechado esta situación, para todo el tiempo, en redes sociales, tratarla de ‘ladrona, malversadora, mentirosa’, cosas que van a tener que probar, dijo la concejal.

«Desde que ingrese en el concejo en Diciembre de 2021,no han presentado nunca ningún tipo de informe. Hice una serie de pedidos a los cuales responden que tengo que pedirlo junto al cuerpo deliberativo. Cualquier concejal puede pedir un informe. Somos 3, 2 del oficialismo».