Una periodista sufrió 3 actos de vandalismo en poco más de una semana

Su auto fue dañado reiteradas veces en el lapso de 10 días

Para comentar todos los detalles sobre esta lamentable situación, la periodista Gabriela Flores charló con todo el equipo de máxima tarde: “Tuve una semana atropellada. Se me pinchó una rueda el 18 de este mes, una persona me dijo tenía una rotura, me la cambiaron, y yo decía bueno. El jueves pasado salía a una reunión temprano, y un remisero me dijo tiene rota la llanta, del lado derecho del asiento del acompañante, la lleve a la gomería y me fui a la reunión, le digo parchala y cuando vuelva la retiro. Me dice no, está cubierta está inutilizada”.

Sin embargo, la periodista afirma que eso no fue todo, ya que, al cambiar la rueda de auxilio por la dañada, le volvió a suceder lo mismo: “La de auxilio la balancee y la colocamos, el sábado a la noche la guardo al auto y el domingo al mediodía llevo a los chicos a casa de mi mamá y ahí la cubierta estaba destrozada, como si fueran puñaladas, con tanta fuerza que en el garaje quedó con el calco de la cubierta abajo”.

Finalmente, Gabriela dijo que teme que estos ataques estén relacionados con ideales políticos: “Cuando fuimos a la comisaría preguntamos si había denuncias y tampoco hubo, de acciones de vandalismo, nada, fue la misma cubierta del mismo lado 3 veces seguidas. Hay cosas que están pasando que están mal, cuento lo que me pasó a mi, no lo tomo personal con Gabriela Flores, yo trabajo con un equipo de trabajo, que tienen años en los medios de comunicación, nos preocupa cómo equipo que este tipo de acciones tengan que ver con nuestro trabajo. Cuando uno le presta el micrófono a alguien para que cuente lo que pasa, a veces molesta, espero que esto también se aclare por supuesto, que no se repita”, concluyó.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://fb.watch/6sFbYkd6Lb/