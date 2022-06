Urtubey: «la grieta está superada por el enorme descontento de la gente»

Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de la provincia de Salta habló del trabajo fuerte que está desarrollando para permitir que en la Argentina «podamos tener una opción para salir de un círculo vicioso, en donde los argentinos nos sentimos obligados a optar entre un gobierno que fracasa y otro que vuelve al fracaso».

El dirigente peronista, enfrentado con el Kirchnerismo, afirmó que: «La grieta está superada por el enorme descontento de la gente. La Argentina lo que necesita es que nos pongamos de acuerdo y generemos una construcción colectiva, porque el nivel de gravedad de crisis que vive la Argentina. Lo peor que podemos hacer es seguir mirarando para otro lado».

Las cosas no andan bien en Argentina. La inflación está disparada, los políticos se pelean y la crispación social sube, en ese sentido, Urtubey señaló que: «el país está llegando al 50% de pobreza, estamos en una situación en donde nuestro sistema productivo está entrando en un colapso».

Consultado sobre las posibilidades de que Javier Miley sea elegido para presidente, afirmó que: «lo único que hacen cuando llegan al gobierno es enfrentar al otro poder y no plantear ninguna solución a los argentinos y que de repente viene alguien de afuera, que sea de izquierda o derecha, y dice ‘el problema es el sistema’, la gente naturalmente le va parecer atractivo».

Siguiéndo con su argumenro, manifestó que la Argentina necesita la buena política, porque: «aquí no hay otra mejor manera de gobernar un país que sea el sistema democrático. A los políticos que están hay que cambiarlos por otros que puedan entender y tratar la demanda de la gente».

Para el exmandatario, el problema no está en la economía, sino que está en en la confianza de Argentina, no hay confianza en la sociedad. «Lo primero que tenemos que entender es que la confrontación es muy mala para el funcionamiento del país, tenes que desarrollar un clima para el desarrollo productivo en Argentina y eso necesita inversión y a la vez necesita certidumbre, eso requiere un piso de seguridad jurídica que el país lamentablemente no lo tiene».

Finalmente aclaró que hay que generar un modelo de encadenamiento de valor y para eso hay que hacer una profunda reforma en las políticas económicas de Argentina. «La economía se ordena desde el incentivo y eso es lo que lamentablemente no entiende este gobierno, la base es la confianza».