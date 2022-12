Urtubey: «Necesitamos cambiar la matriz productiva de la provincia no podemos seguir asi».

En Interrogantes de Fernando Galván recibimos la visita de Juan Manuel Urtubey, ex Gobernador de Salta donde de debatió sobre distintos temas de interés público.

Para comenzar el ex mandatario hizo referencia al Gobierno Nacional y expresó que el mismo no entiende que para ser reelegido tiene que gobernar bien, no obsesionarse con un esquema de juego por que la gente no la pasa bien.

«Para sacar a la Argentina de esto se tiene que trabajar mucho y crear políticas de estado, no es solamente gobernar» afirmó.

Siguiendo en este contexto también habló sobre el Gobierno de Saénz e indicó que Salta también necesita dirigentes políticos que hagan que la ciudad progrese.

«Necesitamos cambiar la matriz productiva de la provincia no podemos seguir asi» detalló.

También habló sobre las elecciones 2023 y señaló que está trabajando en una propuesta superadora y diferente para los argentinos y que está seguro que la gente lo va a acompañar.

Por último remarcó que siempre su prioridad es trabajar para nuestra provincia y que aunque ahora este proyectando a nivel nacional nunca se desentendió de sus raíces.

«Sigo trabajando en Salta, nunca me fui, y seguiré diciendo que nuestra provincia necesita más políticas de estado para que progrese» finalizó.