Vacunación Adultos Mayores / Por la baja pre inscripción lanzan una campaña a nivel provincial

En comunicación telefónica con “Lazarte’n por el Mango” pasó Nicolás O’Brien, Director General de Adultos Mayores, y habló de la situación actual de este sector de la sociedad. “Hay mucha gente mayor a 60 años que no se ha inscripto para obtener el pre-turno de vacunación contra el COVID-19” dijo y para ello lanzarán una “campaña del buen trato al adulto mayor” en la Universidad Abierta de la Tercera Edad, en la cual estará presente el Daniel Moreno, presidente del Foro de Intendentes: “pone a disposición para que se instalen en cada lugar, puntos en donde los voluntarios van a inscribir, gratuitamente, a todas las personas que no se hayan inscripto para obtener su pre-turno” afirmó. Al igual que la directora de la universidad que dispondrá de voluntarios para la inscripción en la Plazoleta Cuatro Siglos. “Recomendar a la gente mayor que no dude porque la solución es la vacunación” expresó. La campaña va a regir tanto en capital como en todos los municipios con el objetivo de que sea más dinámico.

Por otro lado, Nicolás O’Brien. sostuvo que la mayoría de los jubilados no tienen el acceso a la tecnología que hoy requieren para hacer los trámites de forma digital. “Nuestro pedido es a las familias que colabore en la inscripción porque es la única forma que hoy se conoce de poder ir recuperando paulatinamente una vida digna” manifestó.

Con respecto al uso de las tarjetas por parte de las personas mayores, O’Brien dijo que van a respetar en todo momento su voluntad. “Hay gente que culturalmente no quiere y se complica” aclaró. Para ello Susana Tello, Directora de la Tercera Edad, firmará un convenio con Defensa del Consumidor para que la persona mayor goce de la prioridad de atención y reciba todas las denuncias de servicios deficientes o de mala calidad.