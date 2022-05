Vecina de Campo Quijano afirmó que no fue censada pero igual le pegaron el sticker en su puerta

Una vecina de Campo Quijano, Nancy, afirmó no haber sido cansada, esta situación responde a una falta de organización.

«Hicimos el censo digital, para facilitar la tarea del censista, lamentablemente en el caso nuestro nos sorprendió bastante porque estuvimos espesndo desde muy temprano al censita y nos diimos con la sorpresa que nos pusieron el sticker y no nos habían entrevistado».

Nancy no se explica donde está el problema de la cadena de información porque: «en algún lugar registraron algo, pero no fuimos censados. Me parece una falta de ética, de respeto al ciudadano», dijo a Pan & Circo.

Siguiendo con el tema, la vecina afirmó que vio pegado el sticker del censo después del almuerzo. «A mis vecinos les pasó lo mismo que a nosotros»

Además, señaló que una vecina le comentó que la noche anterior ‘andaban dos personas pegando stickers en los frentes’. «Esto me da a pensar que la gente no trabajó y quiere cobrar igual, a esa gente le van a pagar lo mismo la tarea que no hicieron».