Vecinos de Barrio Casino protestan por la excesiva suba de las expensas

Durante la tarde del lunes, vecinos de Barrio Casino se congregaron para protestar contra la suba excesiva de las expensas. Natalia una de las administradoras del Consorcio de Barrio Casino, dialogó con este medio y dio su explicación.

Según contó la actual tesorera la suba se debe a la falta de pagos atrasadas de las expensas. La gestión a la que pertenece asumío en el 2016 y en fueron reelegidos en el año 2018. Hace algunos días se hizo una asamblea para dar a conocer los informes de los años 2019, 2020 y 2021. «Hice la exposición de 3 años y vimos que había direccionamiento en la asamblea tratando de que no aprueben los balances contables», dijo.

En las últimas elecciones Natalia cedió su lugar y antes de retirarse pidió explicar especialmente el funcionamiento del valor de las expensas. Dijo que no todis los inquilinos abonan en tiempo y forma desde hace 6 años. Es así que se decidió trabajar con convenios de pago. «Al no tener expensas de donde recaudar dinero solamente está lo que pagan al día», contó. Y sumó que ella no puede dejar librado su puesto «así como así», primero debe explicar su funcionamiento. También añadió que el precio sube ahora, por que si lo hacía durante el aislamiento la gente iba a reclamar porque subían las expensas.

Por otra parte señaló que desde que ella asumió en el año 2016 se hizo una gran cantidad de obras como ser el trabajo en los tanques, caños que tenían óxido y no permitían la presión del agua, arreglo de las puertas, entre muchos otros. Y agregó que en el año 2020 debido a la falta de pago de las expensas se vio en la obligación de reducir el personal de seguridad, ahora cuentan con vigilancia los viernes y sábados.

Escucha la nota entera en el siguiente link: