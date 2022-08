Vecinos de barrio La Loma están en contra de la instalación de una antena

En barrio La Loma, los vecinos están super enojados por un problema que se viene repitiendo constantemente, ya que a la gente no le gusta que se coloquen antenas de celulares cerca porque hay mucha desconfianza respecto a cómo puede llegar a impactar la emisión de frecuencias y ondas en la salud de la gente.

Como en el 2018 y en el 2020, la empresa GME Towers SRL vuelve a la carga en la construcción de una estructura soporte para la instalación de una antena de telefonía celular, en el barrio La Loma.

Noelia Albornoz, una de las vecinas del barrio, se opone a la colocación de una antena de celulares. «Ya la lucha viene desde el 2018 y no queremos saber nada, por preservar nuestra salud, hay lugares donde hay una antena y si se ha visto personas enfermandose».

Según Albornoz, el terreno está rodeado de casas y ellos quieren colocarla ahí y existe la posibilidad de que también se caiga esta antena. «No tiene ningún papel en regla, además que pasaron por encima el consentimiento de la gente».

A pesar que en noviembre de 2020, la Municipalidad de Salta ordenó la paralización de la obra; la empresa ha reiniciado los trabajos de construcción sin respetar las dimensiones establecidas por el Código de Edificación para los terrenos en donde se instalen dichas estructura.

«En el 2018 dijeron que se iba a hacer un galpón en ese terreno, pero después con todos los trabajos que se estaban haciendo, llamó la atención, empezamos a averiguar y efectivamente era para una antena para telefonía móvil», afirmó.

En ese momento la municipalidad no sabía nada de esto. «Llamamos mandan un inspector y le dicen que ellos no tenían permiso de hacer esto, paralizan la obra, esa ordenanza sigue vigente y no ha sido derogada. Y luego vuelven en 2020 diciendo que tenían el permiso de la Municipalidad para hacer la obra».

Además, la vecina explicó que la Municipalidad solamente lo que hace es aprobarle el plano, pero cuando los inspectores vuelven, toman las medidas no coincidía con los planos que habían presentado.