Vecinos de Coronel Moldes denuncian que van a ser sacados del loteo de La Candelaria

Vecinos del Loteo de La Candelaria, Coronel Moldes, se encuentran muy preocupados porque quieren sacarlos del lugar.

Félix es una de las personas que están en el loteo de la Candelaria y lo están amenazando con sacarlo y mandarlo a la calle con toda su familia.

Su hogar está hecho de plástico y es el único lugar donde pueder vivir con su pareja y sus 4 hijos. «Somos adjudicados del terreno este desde 2018 no tenía donde vivir y vine a meterme aquí y ahora el viernes me amenazaron que si no firmaba un contrato de alquiler al municipio, me iban a quitar los chicos, dos hijas son discapacitadas».

Félix explica que ellos hicieron los papeles para viviendas, pero no les entregaron. :Por eso me metí en este lugar porque no tengo donde vivir. Hace 6 meses estoy, estaba haciendo un piso porque tengo una casilla.

Eramos muchas personas sorteadas en este lote. El problema es con toda la gente que esta aquí, como tengo 2 hijas discapacitadas, vienen me apuntan a mí».

A su vez, indicó que el intendente de la localidad le mintió en la cara. Aquí el intendente se pasa de mentiras, mintiendo a las personas nomas. «Sí hablé con él, tuve que ir yo a verlo a intendente, me dijo ‘dame una semana que yo te voy a conseguir algo’ y en esa semana me dijo ‘quédate ahí nomas’ y ahora buscan sacarme».

Él afirma que se va a seguir quedando allí porque hace muchísimo frío y además, ya está haciendo el piso para poner una casilla, hace mucho frío. «Yo trabajo de herrería, soy soldador, todo en negro, aquí en Moldes no te toman en blanco.Nadie me ofreció nada, todo compramos nosotros».