Vecinos de General Güemes cortaron la ruta 34 porque quieren expropiar sus terrenos

Hay una disputa de terrenos, en la cual, los vecinos amenazaban con el corte de ruta si no había al menos un compromiso. Los terrenos fueron cedidos hace más de 20 años y ahora se los quieren expropiar para entregárselos a la minera POSCO que va a estar explotando la minera Litio en General Güemes.

La gente dijo que se iba a manifestar de manera pacífica, pero sin cortar la ruta Nacional N° 34, hoy están concretando lo que dijeron que iban a hacer, porque no recibieron ningún tipo de respuesta, no se acercó nadie a conversar con ellos. Esto genera preocupación y molestia y ellos hoy decidieron cortar la ruta y mañana también seguirán con su protesta pacífica.

Daniel Díaz, es uno de los vecinos que se opone y explicó que todavía siguen las mismas problemáticas, ya que hay orden de desalojo para que entren nuevas empresas contaminantes. “Quieren correr a la gente que está viviendo hace más de 20 años, hay gente que vive hace más de 50 años, no nos mandaron citación ni nada, no baja nadie a hablar con nosotros y hay mucha contaminación acá en General Güemes porque todo el mundo se está enfermando de cáncer”.

Los vecinos se encuentran angustiado por la falta de respuestas. “El gobernador no hace nada, el gobernador no hace nada, a ellos le importan la plata de esta empresa y facturar para ellos, se olvidan de la gente y nos pisotean como quieren. Además, nosotros estamos sin agua, nos trae el aguatero, no tenemos agua potable decente, no se cómo es el asunto, los animales también se muere”, dijo Díaz.

Asimismo, el vecino comentó que el mes pasado, fue un contador de la empresa y mostró los papeles que compró 4 hectáreas y “metieron presión para que el abogado del parque arregle con nosotros y nos encarguemos”. Ellos se niegan a que expropien sus terrenos y por lo tanto continuarán con el corte de ruta. “No nos vamos a mover de aquí hasta que alguien baje alguien y hable con nosotros a ver si alguien nos da soluciones”, aseguró.