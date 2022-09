Vecinos de Metán reclaman que en el hospital no hay medicamentos

En el hospital de El Potrero no hay medicamentos, no hay profesionales, si tienen una emergencia tienen que sacar de su bolsillo o tienen que pedir por favor que alguien los traslade. Esta situación no solo ocurre en El Potrero, si no también en Metán, un vecino de la localidad, Carlos Vargas, contó lo que es vivir sin un hospital decente.

“El sur de Salta también existe, vivir aquí significa estar atado a la realidad, acá el hospital de Metán tiene más de 80 años, en época de elecciones solo se acercan los políticos a querer dar soluciones”, dijo.

Vargas detalló que tienen carencias de insumos, como así también de medicamentos. “Lo único que se resalta aquí es capital humano, pero de ahí, la entrega de una ambulancia se hizo 2 veces, nos sentimos agobiados”.

Según el vecino, la terapia intensiva nunca se terminó de concretar y los casos de urgencias se tienen que dirigir al San Bernardo o al Materno infantil. “Así es la situación con la que nosotros contamos. En Metán contamos con 50 mil habitantes, muchas veces se las tienen que bancar solos, estamos supeditados a la atención del hospital”.

“El capital humano que cuenta Metán, se lo hace a pulmón, por la pandemia aprendimos de 0 porque nadie sabía el alcance de esta situación sanitaria, pero con errores y virtudes salimos adelante”, afirmó Vargas.