Vecinos de Rosario de Frontera reclaman que no hay profesionales en el hospital

En el hospital Ricardo salinas reto, ubicado en El Potrero – Rosario de la Frontera, la gente necesitaba que envíen profesionales, el ministerio de salud se comprometió y nunca se cumplió. Hasta el día de hoy, el hospital se encuentra peor que antes, los problemas son la falta de ambulancia en la zona, los inexistentes informes del Comité Operativo de Emergencia, COE y la falta de personal de salud en los controles de acceso.

Graciela Sosa, vecina del lugar es una de las denunciantes y expresó que los vecinos de la localidad estaban esperando alguna respuesta, ya que todo se encuentra cada vez peor. “Hay muchos problemas en el hospital, nosotros queremos que se mejoren las cosa y todo es al revés. Nunca vinieron a dar ninguna solución sobre el tema, nunca”, dijo.

Además, aclaró que, más allá de que el hospital está por caerse, por mal mantenimiento y manejo, no poseen de médicos. “Es un hospital grande y es una pena que no haya nada, solo está el gerente que pusieron y es como si no existiera. Hay un doctor que a veces hace guardia”.

Según, Sosa no quieren venir a dar la cara porque saben la realidad. “Los manoseos y las cosas que hacen en este hospital. Nosotros estamos cansados de que pasen estas cosas y tenemos que salir a hablar y defender. Para el ministro de Salud y el intendente, Gustavo Solís para ellos está bien, pero para nosotros no, están trabajando en rivalidad y acomodándose entre ellos”, afirmó.