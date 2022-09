Vecinos de Villa las Rosas reclaman que hace más un mes que no tienen agua, hoy la situación persiste. Algunas personas que viven en el barrio dependen de un camión cisterna para contar con este vital e imprescindible servicio.

Una vecina, madre de una niña explicó que hace más de un mes que no tenemos agua. “Hicimos reclamos pertinentes y nunca me dieron solución, para bañarla a mi nena lo tengo que hacer en la casa de mi madre, porque si tengo que juntar agua en una olla. Siempre me dicen que están en mantenimiento que me mandar una persona de Aguas del Norte, pero hasta ahora no llegó nada”.

Asimismo, la señora indicó que hay una vecina que usa agua de un tanque, pero sale de a chorros. “Hay varios en el barrio que tienen el mismo problema que no tienen presión de agua. Hubo una vez que se rompió la bomba de agua y no tuvimos agua. En la boleta me viene el monto como si tuviese agua todos los días, si no la pago se va a cumulando la cuenta y después va a ser un dineral para pagar, lamentablemente me llegó hasta el día de hoy la boleta y me sale el consumo como si hubiera tenido agua todo el mes y solo ocupo un chorrito, no la ocupo como corresponde”, dijo.

Ellos pagan todos los meses impuestos y servicios como corresponde y siguen sin una solución. “Me dijeron que me acerque al Ente Regulador, pero lamentablemente por el tema del trabajo, hago el reclamo por vía WhatsApp. Mandé un mensaje a las 9 de la mañana: ´hola que tal, sigo sin respuesta del agua´ y me responden: ´buenos días, hasta el momento estamos con novedad, a partir de las 2 de la tarde habrá una normalización´, le digo que hace un mes estamos sin agua y no me respondió más”.