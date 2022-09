Vecinos de Villa Mitre están cansados del olor nauseabundo de las cloacas

Vecinos de Villa Mitre están cansados del olor nauseabundo y los charcos putrefactos que dejan los desbordes cloacales y no encuentran solución por parte de la prestadora Aguas del Norte.

Sebastián Campos, presidente del centro vecinal de villa mitre, afirmó que hoy se reunieron con gente de Aguas del Norte, junto al ingeniero Marcelo Hoyos en representación y también se hizo presente el Ente Regulador, el doctor Saravia. “Se dialogó, al final se hizo un acta con los vecinos que estaban presentes y directivos de Aguas del Norte y firmamos el compromiso de que iban a empezar a trabajar”

Campos explicó que iban a hacer un relevamiento el viernes, pero por el del feriado suspendieron las actividades ese día. “Ellos ya se dieron cuenta que están colapsados y vinieron los camiones y no pueden destrancar, mañana nos tenemos que preparar, para que comiencen el trabajo”, dijo.

“Nosotros estamos con los abogados porque si no se soluciona, vamos a accionar legalmente contra la empresa y ya nos comprometimos con todos los vecinos para no pagar el agua, es algo que vamos a hacer en conjunto. El Ente Regulador dijo que está bien, que no paguemos hasta que se solucione esto”, indicó.