Vecinos y turistas se quejaron por no poder usar algunas instalaciones del hotel Las Termas

En Rosario de Frontera hay quejas por parte de algunos turistas y vecinos que no pueden acceder a las aguas termales, ya que hay una nueva disposición, la cual dice que para hacer uso del complejo se debe pagar una inscripción y pagar una exorbitante suma de dinero para poder utilizar algo que la naturaleza le dio al pueblo de Rosario de la Frontera de manera gratuita.

Una vecina de Salta capital, Adriana Escandar Saravia, comentó su experiencia en el lugar y lo mal que la pasó. “Vine buscando las aguas curativas por un tema de salud y buscando a ver si podía conseguir alojamiento en el Hotel Termas, hace más de 20 años que soy clienta y he sido concurrente, por lo tanto, siempre pude usar todas las instalaciones sin saber si seguían siendo públicas o no”.

Comentó que llegó al hotel, nuevamente pidiendo alguna reserva y le dicen que no, entonces “le digo si podía usar las piletas y me dicen que la pileta interna es solo para huéspedes, pero que podía usar los baños: la factura decía 15 minutos por $1200 y la factura te la cobran por $1000. Fui con mi madre, pedí pagar para ingresar a la pileta, me dijeron que no, por lo tanto, decidimos subir a las fuentes naturales, que pusieron un motón de obstáculos para entrar, llegamos decidimos merendar como siempre, bajamos y nos prohibieron por no ser huéspedes”.

Asimismo, Saravia aclaró que ella ya estaba con la maya puesta y había metido la mitad de su cuerpo en la pileta, cuando le dicen que ¡no! que ya no es público que: “debíamos tener la pulserita. Entonces le digo que no sabía porque siempre fui huésped, pero que me diga el nombre de la administradora para comunicarme y decir que es una total irregularidad, ya que nosotros somos los que pagamos el sueldo del hotel y no poder utilizar las instalaciones me parece un despropósito total y absoluto”.

Finalmente, detalló que la administradora se comunicó conmigo diciéndole que había infringido una ley. “Mencionó su nombre, le dije que estaba mala informada y que yo quise pagar las instalaciones y me contesta que una política de hace 5 años impartida por el ministro de quien depende”.