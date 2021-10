Vendedores ambulantes piden volver a vender en el centro

Fruteros y manteros se juntaron para reclamar por varias cuestiones

Luego de la decisión del gobierno, en la cual prohíbe la ocupación de manteros en el centro salteño, distintos vendedores ambulantes se juntaron en las afueras de ciudad judicial, en donde algunos colegas se encontraban declarando luego de lo que fueron las grandes protestas del pasado fin de semana. Para comentar más detalles, Maira, frutera del centro, dialogó en “Máxima Tarde”.

Por empezar, la vendedora se refirió a los hechos que ocurrieron en junio, cuando distintos inspectores le “robaron” la mercadería en plena peatonal Florida mientras se encontraba con sus hijos. “En aquella ocasión me robaron. Fuí a todos lados y en ningún lugar había registro de ese día. Cuando voy para hacer el reclamo, me mandaron al juzgado de faltas, y pasé así entre 2 y 3 días. Entonces di la mercadería por perdida, me sustrajeron $16.000”.

Además, Maira se refirió a las medidas dispuestas por el gobierno, las cuales llegaron luego de un hecho en específico: “El fallecimiento del muchacho fue la gota que rebalsó el vaso, si bien hubo tolerancia de la muni, eso fue el pum, algo que no tendría que haber pasado. A raíz de eso empezaron a salir los trapitos al sol, un montón de irregularidades. En alguna ocasión tuve un permiso firmado por la muni, por el control de comercio, tenía un permiso, pero cuando lo quise renovar no me dejaron”.

Finalmente, la frutera se refirió a la lucha constante con los comerciantes y la gente: “Esto es guerra de pobre contra pobre, todos están contra los vendedores ambulantes. Lamentablemente no hay un trabajo formal, ellos dicen que pagan alquiler, pero decime, AFIP o renta, ¿Van a verificar si la mercadería es nacional?. Acá todos no estamos legal, la mayoría de trabajadores del comercio están todos en negro, gente que conozco, y que en ningún momento se los ha blanqueado, no hay formalidad”.

