Vendedores del Parque San Martín tendrán la concesión del lugar hasta 2023

Como primer punto del Orden del Día y con tratamiento preferencial se encuentra el Proyecto de Ordenanza presentado por el edil José García (UPS). El que propone otorgar en concesión hasta el 31 de diciembre del año 2023 los locales emplazados en el espacio público del pasaje Granaderos de la Patria (expasaje Beltrán), entre avenida San Martín y pasaje Chiclana, a los vendedores que actualmente realizan la actividad comercial en el lugar.

En ese sentido, la interventora de Espacios Públicos del Gobierno de Salta, explicó que se les dio un permiso y la municipalidad en el 2008 a cargo de Miguel Isa, construye puestos. “Hacen una ordenanza donde a 215 personas se les daba permiso para que vendieran ahí, Para sacar ambulantes y manteros del centro. La ordenanza decía por 3 años, en el 2008. ya llevan más de 14”, dijo.

Asimismo, señaló que hubo prórroga, tras prórroga; pero siempre hubo cuestiones que tendrían que haber cumplido. “Es espacio público no se vende, no se alquila, no se hereda. Cuando vemos las listas, hay un número muy grande que lo alquiló, lo heredo. Los mismos referentes de la feria lo dijeron en el Concejo Deliberante de Salta”, aseguró Pontussi.

Además, aclaró que el gasto que significa el mantenimiento de los baños y los serenos, “entonces si alguien se iba le dábamos permiso para que instale, para que nos pueda pagar lo que sería el consorcio”.

“Los concejales sabiendo esto, igual siguen prorrogando y es peor; porque dice ‘a los actuales ocupantes’, ni siquiera se tomaron la molestia de separar la paja del trigo”, expresó.