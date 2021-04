Victoria Cervera sobre la quita de la copa de leche: “Esta decisión es desastrosa, inesperada”

La secretaria general de SITEPSA dialogó con el equipo de máxima tarde

Hoy se conoció la noticia de que los fondos de la provincia son insuficientes como para lidiar con la copa de leche en los establecimientos educativos. Esta decisión trajo mucha bronca e impotencia a la población, debido a que este beneficio se venía dando hace más de 10 años. Para dialogar sobre este tema más a fondo, Victoria Cervera charló sobre el tema.

“Nosotros desde el sindicato venimos haciendo planteos acerca de la restitución de la copa de leche en este 2021. Nos llamó poderosamente la atención que, ya cursando el mes de abril, todavía no se haya implementado la forma en que iba a distribuirse la copa de leche. Hicimos varias presentaciones, el ministro sostenía que en esta oportunidad no iba a ser este ministerio el que se iba a ser cargo, sino que iba a ser la secretaria de desarrollo social. Hablamos con gente de desarrollo social y nos decían que todavía no les había llegado la nómina de los alumnos, por esto de las cuestiones de las burbujas, que necesitaban precisiones de la cantidad de chicos, y esa es la última información que nosotros teníamos”, afirmó la secretaria.

Además, Victoria afirmo que esta decisión se da en un contexto muy difícil: “Nosotros creemos desde el sindicato, que, por supuesto es una situación muy equivocada por parte del gobierno, habla a las claras sobre la falta de conocimiento que tienen de la realidad que está viviendo la población, y en especial los niños de las instituciones educativas. Nosotros tenemos una población infantil totalmente empobrecida, las estadísticas hablan de un 57% de niños en condiciones en pobreza y sabemos que esas cifras se incrementan notablemente cuando se habla del norte salteño”.

Finalmente, Cervera dijo que están a la espera de una respuesta oficial por parte de las autoridades: “Hoy ya temprano hicimos una presentación especial exigiendo respuestas porque no hay ninguna comunicación oficial al respecto. Y ante tantas solicitudes que hicimos, necesitamos que sea una respuesta oficial en donde se argumenten los motivos por los cuales se ha tomado esta desastrosa, lamentable y tan patética decisión por parte del gobierno provincial”.

Si querés escuchar la nota completa ingrsá al siguiente link:

https://fb.watch/4RQQNro3-R/