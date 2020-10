Villa: “Fui de los primeros que pedía la intervención de Aguaray”

En diálogo con Máxima Tarde, Ramón “Rana” Villa, Diputado Provincial sobre la situación que se vive tras la posible intervención de Aguaray.

“La intervención no es lo mejor, pero no daba para más que siga esta situación en Aguaray” afirmó el Diputado que se adjudicó haber sido uno de los que ya pedía una resolución por el escándalo de robos de caños en Aguaray: “Yo fui de los primeros que pedí la intervención pero me tomaban como un loco, me pone feliz que se haya resuelto con la media sanción”.

Con respecto al nuevo interventor y su elección, probablemente a dedo por el Gobernador, Ramón Villa sugiere que es importante la vía democrática para estos casos y que espera que el interventor sea mejor que Prado, “muchas veces el remedio fue peor que la enfermedad, los interventores que estuvieron en Tartagal por ejemplo”, afirmó el Diputado Provincial.

Finalmente, para Villa no quedan dudas de que la intervención será efectuada: “Es lógico que en el Senado se apruebe la intervención, no tengo dudas que así va a ser porque no existen obstáculos”, mientras que por la única absolución que vino del Partido Obrero también tuvo opinión: “La abstención del Partido Obrero está bien justificada, ellos tienen otros remedios para la enfermedad”.