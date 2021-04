Villamayor: “Es canallesco decir que la gente tiene hijos para cobrar la asignación”

Hoy en el programa “Todos y Todas” de Migue Dalesio, el secretario de Políticas Sociales, habló acerca de la pobreza en la cual está atravesado el país e indicó que muchas personas, le piden trabajo para salir de esta situación.

Así mismo, el secretario, dijo lo siguiente. “Tenemos un índice de pobreza del 50% y un 15% de indigencia. Lo que estamos atravesando es una cuestión social que no se resuelve con la asistencia, si no, escuchando a madres y jóvenes, que constantemente me dicen ´queremos trabajar´.

Por otra parte, Villamayor, expresó su indignación hacia algunas personas que critican a otras, por cobrar planes. “Es canallesco decir que la gente tiene hijos para cobrar la Asignación Universal”, aclaró.

Finalmente, manifestó su optimismo hacia los carreros, ya que con ellos está trabajando actualmente. “Tengo orgullo por el trabajo que hicimos con los carreros, fue con mucho diálogo y compromiso”.