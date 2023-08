Violeta Gil: «Nuestro llamado es a que los trabajadores vayamos a las elecciones y actuemos como clase»

La precandidata a diputada por Política Obrera, Violeta Gil, se dispuso a conversar con Agenda/Salta sobre las propuestas de su espacio para llevar al Congreso. Analizó el panorama electoral de apatía derivado del descreimiento de los votantes en sus representantes. Así también señaló que la crisis política se manifiesta también dentro de la izquierda y sus ex compañeros de espacio.

Sobre el proceso electoral que se lleva adelante y tendrá este domingo 13 de agosto un primer episodio con las PASO, la precandidata argumentó que hay dos datos distintivos de este momento: primero el «escenario de bancarrota financiera, de crisis del régimen político en el que se desarrolla esta elección» dentro del que destacó la incongruencia del oficialismo al tener como candidato a un Sergio Massa que siendo parte del gobierno «es el encargado, en términos políticos, de llevar adelante el ajuste que hoy los trabajadores ya estamos padeciendo». Mientras que sobre los otros candidatos, aclaró: «Larreta, Bullrich y hasta el propio Milei, se presentan como opositores a este gobierno, pero son todos defensores de la devaluación que está llevando adelante Massa».

Luego argumentó que la ausencia de campaña política por parte de oficialismo y oposición es porque comparte la misma agenda, que va en contra de los derechos conquistados por los trabajadores en la Argentina. «Eso después se traduce en la provincia y vos encontrás a los candidatos a la Diputación Nacional, o en este caso a los precandidatos a la Diputación Nacional, que a lo sumo se habrán esbozado alguna chicana entre ellos en estas últimas semanas, pero desde el punto de vista de su estrategia, de su agenda política, están todos en el campo.de una reforma, o mejor dicho, contrarreforma laboral, que vaya a terminar de pulverizar los derechos laborales que hemos conquistado a los trabajadores en la Argentina, la destrucción de las jubilaciones tal y como las conocemos hoy en día. Es decir, tienen una agenda común», explicó señalando además que esto deriva en el apatía del electorado.

Más adelante, la precandidata de Política Obrera destacó que si bien las elecciones del próximo domingo no le van a resolver la vida al pueblo trabajador, sí pueden ser vistas como una expresión política «contra todos los que son candidatos del Fondo Monetario internacional». Luego, señaló: «Nuestro llamado a los trabajadores no solamente es a que nos deleguen su mandato y nos voten, sino que es un llamado a que se presenta la enorme necesidad de que nos organicemos, porque para imponer un salario igual al costo de la canasta familiar, como lo reclaman a la docencia autoconvocada en Salta, como lo reclaman los trabajadores de la salud, los trabajadores nos tenemos que organizar, tenemos que luchar, tenemos que constituir nuestros propios organismos y confrontar al poder político. No hay otra, es la lucha y ahora también en un escenario de tipo electoral».

Y al ser consultada por el retroceso electoral en la izquierda durante la última década en Salta y a nivel nacional, Gil explicó: «La izquierda en Argentina no juega más este papel que estoy señalando. Por el contrario, hoy en día por ejemplo, el Frente de Izquierda que es como una de las referencias a nivel nacional más desarrolladas, abandonó por completo la defensa de ser un canal que contribuya a la organización de los trabajadores». Y tras remarcar que los partidos que componen el FIT actúan cada vez «como cualquier partido de la burguesía», la precandidata fue contundente: «El Frente de Izquierda tiene fecha de defunción. Y el problema es, por ende, la caracterización política que ellos tienen, el abordaje que ellos establecen y el método que ellos establecen porque abandonaron la lucha por constituirse en una herramienta de organización para los trabajadores. Ellos se autoproclaman la representación de los trabajadores. Algo que en Salta también ha ocurrido».

Antes de finalizar, y recordando que en la boleta papel se los encuentra como Política Obrera Lista 90, con precandidato a presidente Marcelo Ramal, Violeta Gil señaló las propuestas que llevarán al Congreso Nacional: «Fundamental, como primer elemento, la defensa integral de los convenios colectivos de trabajo. Se tiene que respetar el salario igual al costo de la canasta familiar y el salario para los trabajadores tiene que estar indexado. Este es el único mecanismo real para enfrentar la inflación en la Argentina: aumenta el pan, aumentea el salario. Aumenta la carne, aumenta el salario. Frente a la situación de crisis, hay que blindar el salario, hay que blindar las jubilaciones, hay que garantizar, en ese sentido, entonces, la defensa de los convenios colectivos de trabajo, y en función de eso, hay que defender, como política de cara a la situación de bancarrota económica que atraviesa la Argentina, la defensa integral de la vida de los trabajadores». Además acotó que «de llegar al gobierno tenemos que convocar a una asamblea constituyente soberana y con poder donde los trabajadores podamos intervenir y tomar las riendas del proceso político».