Virgilio Mendoza: “El sueldo de un concejal en Los Toldos es de $8.000”

El intendente de Los Toldos, Virgilio Mendoza, mantuvo una charla con Miguel Dalesio en “Todos y Todas” donde hizo mención a la realidad de su localidad “Gendarmería puso su puesto fijo, la policía también llegó, estamos controlados, antes había contrabando de hormiga que nos tenía preocupados,la gente tomo consciencia,porque se dieron varios”.

Consultado por el caso de los funcionarios que cobraron IFE sostuvo “eso queda en manos de la justicia, el sistema permitía que cualquier persona se pudiera inscribir, nosotros acá realizamos cargas a varias personas del municipio, la realidad es que simplemente con el DNI podías cargarla”.

“En Los Toldos tenemos 3 concejales, las cargas sociales las hace el municipio, hay gente que esta blanqueada en el sistema y que recibieron el subsidio pero ANSES no tiene actualizados los datos, lo que sucedió es por falla del ANSES”.

El jefe comunal aclaró como fue el caso de la concejal Nicolasa Maras, “ella gana 8 mil pesos y tiene una hija. Ella dijo que cobra por debajo del salario mínimo y prefiere cobrar asignación universal y el subsidio del IFE, entonces presentó los papeles para renunciar a las dietas, porque al blanquearse, no iba a poder percibir la ayuda del estado. Ella puede presentar la renuncia a su dieta, Maras está trabajando Ad Honorem. Ella cobró el IFE porque renunció a la dieta del concejo, por eso fue beneficiaria del IFE. No es obligatorio que se pague salario familiar,los otros dos concejales si cobran su dieta. Acá en Los Toldos no tenemos forma de recaudar en el municipio, no tenemos ingresos extras, lo único es salir a golpear puertas y conseguir”.

Para finalizar se refirió a la ruta que ya se comenzó a trazar entre Los Toldos y Santa Victoria Este y fue habilitada a principio de este mes por el gobernador Sáenz “fue algo extraordinario e histórico que la provincia nos mire y se pueda dar este camino. La necesidad mas importante es la vía de comunicación”.