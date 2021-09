¡Vuelven los boliches en Salta!

Los mismos comenzarán con una prueba piloto que durará 15 días y, por el momento, serán hasta las 2 AM

Luego de más de 2 años de permanecer a puertas cerradas, los locales bailables cuentan las horas para volver al ruedo y volver a reactivar la noche salteña. Y si bien primero se tendrá que hacer una prueba para ver cómo transcurre todo, la expectativa es grande y la gente se empieza a entusiasmar. Para comentar más detalles, Mario Delaloye, Empresario Bolichero, dialogó con el equipo de “Máxima Tarde”.

“Habrá burbujas controladas donde podrán haber 2, 4, 6 u 8 personas, las mismas serán de dos por dos metros y contará con sillas y mesas”, comenzó afirmando Delaloye, quien además agregó que “el pasillo entre burbujas debe ser de 1 metro y medio para que las personas puedan ir tranquilas a los baños”.

Con respecto a las fiestas clandestinas, y cómo estas podrían aumentar en caso de que no se extiendan los horarios, el empresario dijo: “Es como pelear con manos atadas por las clandestinas, no podemos hacer nada, son decisiones y a nosotros no nos queda otra, son las condiciones”.

En cuanto al horario en que los boliches abrirán las puertas para el acceso al público, Delaloye comentó que “todo el mundo es dueño de habilitar a la hora que quiera”, y que “al tener permisos que se pagan por hora, la gente también trabaja, por lo que también apelan a que no son una confitería”.

Finalmente, en referencia al problema de competir con distintos sectores debido a la poca apertura horaria del momento, el empresario afirmó: “Hoy tenemos el problema de que no competimos solo con las clandestinas, sino con las confiterías, y nosotros no queremos eso. Nosotros tenemos tantas contras que en realidad los costos no nos dan para competir con tantos frentes, les suplicamos que vamos hasta otro horario”.

