Wayar: «Cristina lo sacó a Guzmán porque no fue eficiente para llevar un plan económico que frenara la inflación»

En medio de una crisis económica y política, Argentina debe enfrentar la partida de Martín Guzmán, responsable hasta el sábado de la cartera económica y quien logró el acuerdo para reestructurar la deuda con el FMI. En su reemplazo fue elegida Silvina Batakis, cercana a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

De esta manera Walter Wayar, senador de la provincia de Salta por el departamento de Cachi, indicó a Agenda/Salta que el ex ministro fue sacado por Cristina Kirchner, porque no fue eficiente para llevar un plan económico que frenara la inflación.

«Veo que el poder comunicacional de la nación busca generar permanentemente un deterioro de una imagen de gobierno, cuando uno mira esto dice que sentido tiene inventar y replantear tantas cosas y el mirar desde una óptica que no es la real para deteriorar un gobierno y si tiene una razón de ser porque el poder económico, con un gobierno debil, puede seguir haciendo lo que está acostumbrado a hacer, enriquecerse más y empobrecer más al pueblo», indicó.

Wayar, expresó que la discusión y el debate del peronismo es una grieta, es un enfrentamiento, es una confrontación. «Es un frente que está compuesto por distintos sectores del campo popular a donde quien llega a presidente, es elegido por una persona que tiene un liderazgo absoluto y un consenso importante con sectores de la sociedad, tiene la posibilidad de decirle a quien conduce el gobierno que no se está yendo por un buen rumbo».

Haciendo una diferencia entre el peronismo y el frente de todos, el senador explicó que el peronista discute y debate internamente primero y cuando no es escuchado, lleva la discusión a la calle para que la sociedad vea de que se trata.

Siguiendo con el tema, dijo lo siguiente: «escucho decir a los medios de difusión, Cristina lo sacó a Guzmán, yo digo que mediocridad, que grado de analfabetismo de esos periodistas pago, que grado de corrupción profesional de esos periodistas pago por el poder económico, que dicen lo que no es».

«¿Creemos que un msj de Cristina lo sacó Guzmán o lo sacó quien no supo manejar la inflación o lo sacó porque permitió que los dólares se vayan a mansalva dejando deteriorado totalmente la reserva del país? Si eso no es lo que hizo que Guzmán se vaya y fue un msj de Cristina, estamos muy confundidos, lo sacó porque no fue eficiente para llevar un plan económico que frenara la inflación, que le ponga límite a los formadores de precio», indicó.

Asimismo, Wayar señaló que muchos de los funcionarios que puso el presidente Alberto Fernández, «gastaban más tiempo en ver como deterioraban la relación de Cristina con Alberto, en vez de gastar esas energías en hacer buenas gestiones en las áreas que le correspondía».