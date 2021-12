Wayar/ Néstor Kirchner entregó un país sin deudas a Macri.

Hoy en Todos y Todas de Miguel Dalesio, recibimos la visita de Walter Wayar, Senador Provincial por Cachi.

En primer lugar indicó que al no tener todavía el presupuesto 2022, no pueden evaluar cuales serán las obras que se realizarán en Cachi.

En este contexto señaló que el gobierno Provincial se comprometió a ver como realizará las obras que son primordiales e importantes para el pueblo.

Con respecto a su gestión explicó que van a trabajar para todos, pero especialmente para los que más lo necesitan ya que nuestra provincia tiene un índice alto de pobreza.

Además hizo referencia al Gobierno Nacional y expresó que Néstor Kirchner entregó un país sin deudas a Macri y el se encargó de endeudarlo ya que con el bolsillo de los Argentinos quiso arreglar todo con el fin de enriquecerse.

Dentro de este contexto señaló también que «Al Gobierno Nacional no les interesa la patria ni el bienestar del pueblo. Nos quieren marcar como vivir y administrarnos todo.«

Para finalizar afirmó que a pesar de la pobreza que tenemos en nuestro país, Argentina es generadora de mucha riqueza.

