Y el federalismo? / El valor del boleto en Salta es 106% mayor al del AMBA

En comunicación telefónica con “Lazarte’n por el Mango” pasó el Dr. Marcelo Ferraris, Presidente de Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y habló sobre el posible paro de colectivos que finalmente no concluyó. “Hasta el día martes habrá servicio con normalidad” afirmó. A su vez aclaró que el gobierno nacional convocó a reunión con UTA para que partir de allí tener un resolución del problema planteado y dar una solución definitiva al reparto equitativo de subsidio al sistema de transporte. “Esperamos que el martes haya una solución definitiva” expresó.

De la misma manera, Marcelo Ferraris, explicó que las paritarias acordadas entre UTA y FATAP con el gobierno nacional son cumplidos con empresas del AMBA pero no con algunas provincias del interior. “Son las provincias que vienen haciendo una fuerte inversión pero por parte del gobierno nacional no recibimos un incremento presupuestario”. Sostuvo que gracias al esfuerzo que hace el estado provincial tienen los sueldos al día. A raíz de esto, aclaró que llega un momento en que las provincias no pueden poner más de lo que ponen.

Por otro lado, destacó que la diferencia promedio en el valor del boleto entre el AMBA y el interior del país. En AMBA es de $18 mientras en el interior ronda los $37 el promedio. “Un 106% más caro la tarifa en el interior cuando tendría que ser al revés” resaltó.