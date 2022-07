Zapata: «Hoy el dólar es un salto, esperemos que el salto sea chiquito, seguramente los títulos del argentinos del exterior van a caer»

Luego de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, la suba del dólar y demás problemas que atraviesa la Argentina, el diputado nacional, Carlos Zapata expuso su postura.

«Lamentablemente una crisis económica como consecuencia de una crisis política que viene hace bastante tiempo, la crisis que se plantea entre el co-gobierno y el gobierno, que en vez de buscar los acuerdos, lo hacen a través de las redes sociales de actos públicos» dijo.

Para el diputado, la cuestión viene muy mal a la república Argentina, por lo tanto, eso crea desconfianza en los agentes económicos, además a esto se le suma la ida del Ministro de economía, Martín Guzmán. «Hoy el dólar es un salto, esperemos que el salto sea chiquito, seguramente los títulos del argentinos del exterior van a caer, va a aumentar el riesgo país y eso no es otra cosa que exteriorizar la apreciación que tienen los inversores en Argentina, en que nuevamente estamos amenazando estafarlos a los inversores, nuevamente vamos a carr en default».

Desde que el kirchnerismo volvió al poder de la mano de Alberto Fernández, la inflación acumulada de acuerdo al IPC y estimado 6% para abril, fue del 147%, lo cual da un promedio mensual del 3,3% acumulativo. En ese sentido, Zapata dijo que: «la política llevada adelante por el gobierno kirchnerista ha sido muy negativa para la economía y por lo tanto para el ciudadano quien está inserto en el sistema económico».

Por otra parte, el Diputado se manifestó, nuevamente contra el gobierno de Gustavo Sáenz y afirmó que: «el gobierno quiere quedar bien con todo el mundo, por un lado firma este proyecto de ley de los 25 jueces en la corte, después se hace el sota para ir a algunas reuniones, por otro lado va a hacer este tipo de twich, en definitiva, cuando uno representa la provincia tiene que tener posiciones claras y determinadas, dice que quiere federalismo, pero federalismo no se obtiene llorando ante las cámaras o juntando todo los empresarios».

Además, añadió que debe hacer bien su trabajo. «Si ves sos el representante máximo de una provincia, te corresponde pararte donde debes pararte y reclamar el cumplimiento de la constitución».

Respecto a la falta de cumplimiento por parte del PAMI, sus afiliados de Orán se habian manifestado cortando la ruta nacional 50. «La realidad de los hechos es que la ejecución pública está muy atrasada. No me digan que el gobernador y el ministro no conocían el abandono o la falta de atención de afiliados al PAMI».

Finalmente, Zapata concluyó de la siguiente manera. «Les está hablando, no va a ceder a ninguna presión por parte del gobernador.

Pefiero ser adversario y no socio de alguien sospechado de corrupción, tampoco sería socio de un inepto para gobernar», afirmó.