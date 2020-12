“Zigarán nos trató de aborígenes, de drogadictos y de vagos”

Los empleados municipales de Aguaray anunciaron que seguirán adelante con el paro y quieren que el gobernador Gustavo Sáenz saque a Zigarán del municipio.

A cada hora que pasa se intensifica la situación en la localidad salteña de Aguaray. Los empleados municipales están haciendo un paro para pedir un aumento salarial y pagos adeudados. Pero Adrián Zigarán el interventor dice que no hay dinero para cubrir estos gastos.

Hoy pasó algo inusual por parte del interventor: “Nos trató de aborígenes, de drogadictos y de vagos”, contó Dante, uno de los empleados municipales. Además hoy mientras se desarrollaba la audiencia conciliatoria Zigarán intentó atacar a Fermín Hoyos, un dirigente del gremio ATE de San Martín. “Estamos muy molestos por lo que está haciendo este personaje. Vino a solucionar el problema, pero al contrario está trayendo más problemas de los que ya había”, agregó.

El empleado municipal dijo que con Prado no tenían estas diferencias y contó que él les pagaba en tiempo y forma. “La molestia que tenemos la gente de Aguaray es la forma en que nos trata”. “Supuestamente al intendente lo sacaron porque hacia las cosas mal, pero este señor las hace peor”, reconoció.

Dante advirtió que van a seguir apostados en la municipalidad hasta que se les pague lo que se les debe. Además temen porque Zigarán ya les dijo que no va a renovar contratos y va a echar a varios empleados, porque no hay plata en el municipio. “Vamos a hablar con los concejales, no lo vamos a dejar entrar, vamos a hablar con el Gobernador para que venga”, explicó. Sugirió que si hay una intervención debería ser por los concejales que son los que conocen el pueblo y si no obtienen respuesta cortaran la ruta “hasta que les den bolilla”. “Que el pueblo de Aguaray se quede tranquilo vamos a hacer que este señor se vaya”, concluyó.

Escucha la entrevista entera acá:

https://fb.watch/27TuqjgABn/