Zottos: “Lo que pasa es que a nosotros nos faltan políticas de Estado, vivimos con los parches”

El Diputado Nacional, Andrés Zottos, dialogó con Máxima Tarde. Contó cómo se está trabajando en el Congreso de la Nación.

Andrés Zottos contó que a principio de año habían empezado a trabajar en la deuda que tenía Salta. “Se comprometieron a cubrir la deuda y sacar una ley”. Agregó que se llevó un arduo trabajo para normalizar la situación de la provincia. Por otra parte afirmó: “Acaba de firmarse el dictamen de presupuesto, para tratar la próxima semana el presupuesto 2021”. Otro de los objetivos es conseguir una planta depuradora para el departamento de Cafayate y solucionar la situación de la UNSa. La Universidad Nacional de Salta está recibiendo 200 millones de pesos menos. “No es fácil la situación para nadie. Ni para la provincia ni para la Nación, nadie estaba preparado”, dijo.

Entre los proyectos de su autoría presentó uno para reducir los importes patronales. “La gente se queda más en casa y consume más, hoy hay más domicilios con pobreza”, afirmó. Y sumó que el objetivo es poder achicar la asimetría que hay con el centro de país.

“Siempre he trabajado y me he puesto a disposición de mi provincia”, dijo. Remarcó que estos momentos no son propicios para hacer campañas políticas y es necesario el trabajo en conjunto. Frente a las críticas que recibió en las redes sociales respondió: “Hemos venido trabajando y venimos consiguiendo cosas, el gobernador lo sabe”.

Hoy el Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena. En tanto Salta seguirá en fase de ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio). Andrés Zottos opinó: “Es importante en lo económico, la gente no llega a fin de mes. Hoy quedarse en casa es consumir más energía”. Resaltó que es necesario empezar a generar más para que las empresas se empiecen a mover. “Espero que lo que no se va a pagar de la deuda se destine a la ayuda social y al aparato productivo”, sugirió.

Sobre las elecciones PASO del año venidero opinó: “No estoy de acuerdo con las PASO, hoy no es momento de candidatura”. También dijo que las elecciones van a estar desdobladas y que en las provincias no va haber PASO. “Creo que hay que terminar con gastos de la política, pero también hay que hacer una reforma de la ley electoral”, dijo. Respecto a la cantidad de mandatos permitidos dijo: “No tienen que ser más de dos mandatos. Lo que pasa es que a nosotros nos faltan políticas de Estado, vivimos con los parches”. “Cuando hay política de Estado participan todos los sectores”.

Para finalizar hizo referencia a que hay un descreimiento en los políticos por parte de la gente. “Entrar en esta crítica no lo veo positivo, la gente está cansada”, finalizó Andrés Zottos.