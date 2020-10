60% de bajas en ventas/ Feria San Martín con poca venta, sin abrir los domingos y sin resolución por parte de la Municipalidad con la prórroga en la ordenanza para seguir funcionando

En contacto con Andrea Lazarte, Carlos Godoy, Pte de Feria de Ambulantes Parque San Martín comentó la situación de las ferias del Parque. ”Nosotros ya abrimos hace rato. Las ventas son muy bajas, cayeron mucho”, agregó.

En este sentido indicó que las bajas son de un 60%. ”Poca gente viene, los domingos eran los días que más trabajábamos. Más por la zona, al no estar habilitada la terminal hay poca gente”, detalló. Explicó que solo un 60% de los puestos están abiertos en el horario de 9:00 am a 21:00 pm de lunes a sábado.

”Con la municipalidad no tenemos ninguna novedad todavía, no dijeron que hicieron con la ordenanza, si la van a sacar o no. Eso le tendrían que preguntar a la concejal Pontussi o Altamirano, ellos estaban manejando eso. Eso quedo en stand by”, agregó.

En este sentido indicó, ”nosotros presentamos notas y todo pero no te le dan importancia al feria. No nos contestan, nosotros no existiríamos”. Con respecto al tema indicó que se sienten discriminados, ”es como si los funcionarios de la intendenta no funcionan, no te dan bolilla”, finalizó.