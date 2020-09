ANSES SIN TURNOS Y CON PÁGINA DEFICIENTE

En contacto con Andrea Lazarte, Dra. Alicia Aban, inauguró la sesión de micro previsional en Lazarte’n por el Mango. En esta oportunidad, indicó el asesoramiento para las personas que quieren jubilarse. Agregó que el Anses solo trabaja con dos vías, ”la virtual, que no está reflejando lo que debería verse y la presencial pero no están dando turno”.

”Sabemos que en el Anses y en todo el país esta pasando esto, no ha podido recibir jubilaciones en el número que tendría que haber sido. De 200 mil trámites que se realizaban en todo el país en un año, hoy llevamos en estos 6 meses de que comenzó la pandemia, solo una tercera parte. Es decir, ya no se están jubilando las personas mayores que estaban en condiciones. Esto es muy triste, sobre todo en nuestro norte, porque es la gente que está desocupada. Mucho de ellos están en una situación muy difícil económicamente. Nosotros tenemos que llegar a esa población, en Salta y en el interior. Por eso es tan importante la trayectoria y el estudio previsional”, detalló.

En este sentido explicó, ”Nosotros les damos toda la verdad, no la mitad de la historia. En estos casos, mucha gente pierde la oportunidad de jubilarse por no estar bien asesorado”.

Aban informó que Anses en estos momentos no está trabajando, no solo en Salta, sino en todo el país. ”Las necesidades son muy importantes. Todos los argentinos estamos inversos en un organismo donde necesitamos la ayuda del Estado y no está pasando eso. Es importante estar asesorado en un momento muy difícil como este”, explicó.

En cuanto a los pasos a seguir para acceder a la jubilación indicó, ”En Marzo teníamos turnos de la gente que estaba en condiciones, a partir de allí no se reprogramaron en todo el país. El Anses está trabajado en un 20 % de la capacidad físicamente ellos tienen una estructura y dicen estar haciendo la tarea desde la casa, pero no se están logrando las jubilaciones, como tendrían que ser. Desde Junio, no se reprogramaron los turnos. Pero si desde la virtualidad, donde hay que subir muchas pruebas y requisitos. Donde no se están viendo reflejados, ni resultados. Es un fracaso, no están solucionando los problemas de la gente como tendría que ser”

Explicó que, a partir de toda esta situación extendieron su horario de trabajo. ”La gente puedo mandarnos una foto del DNI, para que nosotros podamos encontrar los aportes que tiene en el Anses y decirle si estamos en condiciones de jubilarse, darle información y tramitarle todo el proceso, hasta el final, quizá sin moverse de la casa”, agrego.

En este sentido indicó que, reciben correos con información de personas, para el asesoramiento en estos trámites. ”No hay que dar muchas vueltas y hay que ayudarlos. En este caso con un celular, mediante whatsapp y el número de teléfono del estudio, nosotros le vamos a dar respuestas inmediatas y certeras”, indicó.

Indicó el numero de contacto: 3874435500. ”En el trascurso del día vamos a contestar sus consultas. El beneficio es uno, entonces, nos pueden llamar de cualquier parte del país mediante este recurso”, finalizó.