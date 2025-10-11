Catastróficas inundaciones en México: gente subida a los techos, autos a la deriva y más de 35 muertos

Las lluvias afectaron con fuerza a Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí (centro).Escenas desesperadas en las calles.

Las lluvias torrenciales que afectan a México ya se cobraron la vida de 37 personas. Así lo informó el Gobierno mexicano, en un nuevo balance por las inundaciones que dejaron desesperación en los vecinos, rescates contra reloj y autos a la deriva.

En total, las lluvias provocaron problemas en 117 municipios del país. Los 37 muertos son de los estados centrales de Hidalgo (22), Puebla (9), Querétaro (1), y del estado oriental de Veracruz (5), según detalló la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

«Las autoridades locales y federales mantienen comunicación permanente con sus familias para brindarles el apoyo requerido», apuntó la nota.

En las últimas horas habían circulado videos y fotos de los rescates y de las consecuencias en las calles mexicanas. Algunas de ellas estaban cubiertas por más de un metro de agua y la correntada destruía autos y arrastraba food trucks. Además de las zonas más complicadas, también hubo problemas en la Ciudad de México. Se desbordaron canales de aguas negras y entró agua en el metro.