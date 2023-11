Cuatro gobernadores anunciaron que conformarán un nuevo bloque en el Congreso

Se trata de los mandatarios de la provincia de Salta -Gustavo Sáenz-, de Misiones -Oscar Herrera Ahuad-, el electo de Río Negro -Alberto Weretilneck- y el electo de Neuquén -Rolando Figueroa-.

Un grupo de gobernadores informó que conformarán un nuevo bloque federal en el Congreso de la Nación, en medio de las negociaciones por las presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores. Se trata de los mandatarios de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; sus pares electos de Río Negro, Alberto Weretilneck; y de Neuquén, Rolando Figueroa. De esta manera, se reunieron en Casa de Salta donde comenzaron a darle forma al nuevo acuerdo parlamentario con el fin de “promover el federalismo” y “garantizar la gobernabilidad” en la gestión del presidente electo Javier Milei.

Al respecto, Sáenz señaló que “de cara a la próxima composición legislativa nacional, acordamos promover un trabajo articulado con los representantes provinciales en la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, promoviendo iniciativas que defiendan los intereses provinciales y promuevan federalismo”. E invitó a sumarse a “este nuevo espacio federal a todos aquellos que compartan estos postulados”.

Asimismo, a través de las redes sociales, Herrera Ahuad indicó que “los cuatro gobernadores de diferentes partidos y frentes provinciales, del norte y sur del país, analizaron la nueva situación del país y definieron trabajar en una agenda común en defensa del federalismo y los intereses provinciales, garantizando gobernabilidad en el país”. En tanto, Weretilneck añadió que “desde el Congreso de la Nación uniremos esfuerzos para consolidar nuestra mirada del interior”.

Cabe recordar que tras la advertencia de varios gobernadores que pusieron en duda el pago de aguinaldos en diciembre, el ex candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con los mandatarios provinciales para acordar una compensación transitoria por los recursos que dejaron de percibir por la eliminación del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores. Allí también resolvieron impulsar un proyecto de ley para hacer coparticipable el 50% del impuesto al cheque, que así les dé una solución permanente a esa poda de recursos.

Por otra parte, tras volver de su gira por Estados Unidos, el líder de La Libertad Avanza responsabilizó a la gestión de Alberto Fernández y dijo que “el equilibrio fiscal no se negocia”. Asimismo, advirtió a los gobernadores que “corten otros gastos y paguen”. “¿Acaso no somos un país federal? ¿Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias? Qué culpa tengo yo del desmadre de la administración anterior y de lo que han hecho los gobernadores. No es culpa mía. Emitir dinero es irse de caño. Es lo mismo. Es crear un impuesto no legislado, lo cual es una aberración con una distribución del ingreso que golpea con más violencia a los que menos tienen. Será momento de sincerar las cosas y decirlas cómo son. Tendrán que poner las cuentas en orden, se acabó la historia del déficit fiscal. Esta historia nos hizo más pobres. De las 22 crisis que tuvimos, 20 tuvieron un déficit fiscal”, completó.