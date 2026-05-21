En el juicio por la causa de los Cuadernos, el encargado del edificio donde vivió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que recibió presiones y reconoció haber mentido en declaraciones realizadas durante 2018.

Se trata de Jorge Abello, quien trabajaba en el edificio de la calle Juncal y que este miércoles volvió a declarar ante el Tribunal Oral Federal. Durante su exposición afirmó que en aquel momento fue presionado para sostener determinadas versiones vinculadas a supuestos movimientos de bolsos y visitas en el edificio.

Abello admitió además que parte de lo que había dicho años atrás “no era verdad” y sostuvo que declaró bajo un contexto de temor y presión mediática. Sus dichos generaron fuerte repercusión dentro del juicio, ya que varias de aquellas declaraciones habían sido incorporadas como elementos de prueba durante la investigación judicial.

La causa de los Cuadernos investiga presuntos hechos de corrupción y pago de sobornos durante los gobiernos kirchneristas, a partir de anotaciones realizadas por el chofer Oscar Centeno. Cristina Kirchner y distintos exfuncionarios se encuentran entre los principales acusados del expediente.

Durante la audiencia, la defensa de la ex presidenta destacó las contradicciones del testigo y consideró que sus nuevos dichos debilitan parte de las acusaciones construidas en la etapa de instrucción. En cambio, desde otros sectores judiciales remarcaron que el tribunal deberá evaluar el peso probatorio de las distintas versiones.

El testimonio volvió a generar debate político y judicial alrededor de una de las causas de corrupción más importantes de los últimos años en Argentina, mientras el juicio oral continúa avanzando con nuevas declaraciones y análisis de pruebas.