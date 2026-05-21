El presidente Javier Milei volvió a reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos, en medio de la tensión política generada por las investigaciones judiciales y las presiones internas dentro del oficialismo.

El encuentro fue presentado oficialmente como una reunión de “repaso de gestión”, aunque se produjo pocas horas después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, endureciera su postura y reclamara que Adorni adelante la presentación de su declaración jurada para “dejar de dañar al Gobierno”.

Según trascendió, Milei busca sostener políticamente a uno de sus funcionarios más cercanos mientras avanza la causa judicial que investiga presuntas inconsistencias patrimoniales y movimientos financieros vinculados a Adorni. Desde el entorno del jefe de Gabinete aseguran que la documentación será presentada “en tiempo y forma”, incluso antes del plazo límite fijado por ARCA.

El caso también profundizó las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza. Diferentes sectores del oficialismo comenzaron a mostrar preocupación por el impacto político de la situación y por el desgaste que generan las denuncias contra el funcionario.

Pese a eso, el Presidente mantiene su respaldo a Adorni y volvió a mostrarlo públicamente con este nuevo encuentro en Olivos. En la Casa Rosada sostienen que Milei no tiene intención de desplazarlo y que apuesta a resistir la presión política y judicial que atraviesa el funcionario.

Mientras tanto, la oposición continúa impulsando pedidos de interpelación en el Congreso y reclama mayores explicaciones sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, en un contexto donde las internas libertarias también comenzaron a quedar expuestas públicamente.