Un hombre fue encontrado muerto este miércoles a un costado de la Ruta Nacional 34, a pocos metros de la localidad de Salvador Mazza, en el departamento San Martín. Tras el aviso de vecinos, efectivos de la Policía de Salta acudieron al lugar y resguardaron la zona mientras se iniciaban las primeras actuaciones.

Con el correr de las horas, autoridades confirmaron que la persona fallecida era Irineo Olivera, de 50 años, residente de la zona. El cuerpo fue localizado sobre la colectora, en el Paraje Arenales, luego de que integrantes de la Comunidad Churquipampa alertaran a las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con los primeros informes médicos y testimonios de vecinos, Olivera habría sufrido un infarto fulminante mientras caminaba por el sector. Cuando el personal de salud llegó para asistirlo, ya no presentaba signos vitales.

Tras el hallazgo, la Policía dio intervención a Criminalística, que llevó adelante las pericias de rigor por disposición de la Fiscalía Penal correspondiente. Aunque la hipótesis inicial apunta a una muerte de origen natural, será la Justicia la que determine oficialmente las causas del deceso una vez concluidos los estudios complementarios.