Un debate central en el cierre de las sesiones extraordinarias

El Senado de la Nación afronta hoy una jornada decisiva: desde las 11, los legisladores debaten la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en lo que podría convertirse en la última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias, a solo horas del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa.

El proyecto, considerado por el Ejecutivo como un objetivo de máxima, introduce cambios profundos en las relaciones laborales y regresa a la Cámara Alta luego de que Diputados eliminara el polémico artículo 44, que reducía el salario durante licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

Qué cambia la reforma laboral

La iniciativa propone una reconfiguración estructural del sistema laboral argentino. Entre los puntos más relevantes se encuentran:

• Despidos — Las indemnizaciones se calcularán solo sobre el salario básico promedio, sin incluir aguinaldo, vacaciones ni premios. Grandes empresas podrán pagar en 12 cuotas y pymes en 18.

• Vacaciones — Podrán no otorgarse en verano más de una vez cada tres años y podrán fraccionarse en períodos mínimos de siete días.

• Horas extras y jornada — Se elimina la obligación de pagarlas como tales y se habilita un sistema de compensación. La jornada podrá extenderse hasta 12 horas, con 12 horas de descanso compensables.

• Negociación colectiva — Se fortalece la negociación por empresa y se elimina la ultraactividad automática de los convenios. Los acuerdos vencidos no se mantienen indefinidamente.

• Derecho de huelga — Se restringe en servicios esenciales, que deberán garantizar una cobertura mínima del 75%, y en servicios “trascendentales”, con un 50%.

Estos cambios se inscriben en una estrategia del oficialismo para flexibilizar el mercado laboral, reducir costos empresariales y modificar el rol de los sindicatos en la negociación colectiva.

El escenario político: votos asegurados y trámite acelerado

La Libertad Avanza llega al debate con los votos necesarios para aprobar la reforma, respaldada por bloques aliados como la UCR, el PRO y legisladores provinciales. La versión que se tratará hoy es la que salió de Diputados, sin el artículo 44.

El tratamiento legislativo fue acelerado: entre la aprobación en Diputados y el dictamen en el Senado transcurrieron apenas horas, lo que generó fuertes críticas de la oposición.

Además, el Gobierno cuenta con el apoyo de gobernadores aliados, entre ellos los de Chubut, Mendoza, Corrientes, San Juan, Neuquén, Misiones, Tucumán y Salta.

Un debate en la calle: protestas y tensión

Mientras el Senado discute la reforma, organizaciones sindicales y movimientos sociales se movilizan en las inmediaciones del Congreso. En jornadas previas ya se registraron protestas y tensión con fuerzas de seguridad, reflejando el rechazo de sectores gremiales a los cambios propuestos.

Lo que se define hoy

El Senado tiene dos caminos reglamentarios:

• Aceptar los cambios de Diputados → La reforma queda sancionada definitivamente sin el artículo 44.

• Insistir en la versión original → Para reponer el artículo eliminado, se necesitaría la misma mayoría que Diputados alcanzó para quitarlo.

Todo indica que el oficialismo optará por la primera opción, buscando llegar al discurso del 1° de marzo con una victoria legislativa clave.