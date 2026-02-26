En una sesión extraordinaria y especial, el Senado de la Provincia de Salta otorgó media sanción por unanimidad al proyecto que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado. La medida se plantea como un requisito tanto para asumir como para permanecer en cargos públicos, en línea con una creciente demanda social de mayor integridad y transparencia en la gestión estatal.

La iniciativa ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde se definirá su aprobación definitiva y los detalles operativos de su implementación.

Argumentos en el recinto: integridad, responsabilidad y ejemplo público

El senador por San Martín, Manuel Pailler, defendió la propuesta señalando que busca “llevar tranquilidad a la población” y garantizar que quienes ejercen funciones públicas estén alejados del circuito ilegal de sustancias, incluso cuando el consumo sea personal. Para Pailler, la sociedad exige estándares de “excelencia e insospechabilidad” en la función pública.

La senadora de Rosario de Lerma, Leonor Minetti, remarcó que el consumo de sustancias puede afectar la toma de decisiones que impactan directamente en la ciudadanía y en los bienes del Estado. Destacó además que la posibilidad de implementar controles sorpresivos apunta a generar conciencia, responsabilidad y reducir riesgos en la administración pública.

El senador capitalino Roque Cornejo sostuvo que la política debe ser la primera en dar el ejemplo y someterse a este tipo de controles. En la misma línea, la legisladora de Anta, Beatriz Navarro, afirmó que la sociedad reclama mecanismos concretos que aseguren integridad, transparencia y responsabilidad en la gestión estatal.

Qué implica la medida y cómo se inserta en el debate público

El proyecto se suma a una tendencia nacional en la que distintas provincias y municipios avanzan en políticas de control y ética pública. La obligatoriedad de exámenes toxicológicos podría incluir:

• Análisis previos a la asunción de cualquier cargo público.

• Controles periódicos o sorpresivos durante el ejercicio de la función.

• Protocolos de actuación ante resultados positivos, que deberán definirse en la reglamentación.

• Alcance transversal a los tres poderes del Estado y a todos los niveles jerárquicos.

La discusión en Diputados será clave para determinar los plazos, los organismos responsables y las consecuencias administrativas ante eventuales incumplimientos.

Un paso en un clima social que exige mayor transparencia

La media sanción unánime refleja un consenso político amplio en torno a la necesidad de fortalecer los controles sobre quienes administran recursos públicos y toman decisiones que afectan a toda la ciudadanía. Si Diputados convierte el proyecto en ley, Salta se sumará a las jurisdicciones que avanzan en mecanismos más estrictos de integridad pública.