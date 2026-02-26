Mediante el Decreto N° 0095, publicado el 25 de febrero en el Boletín Oficial Municipal, el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, convocó oficialmente a los convencionales constituyentes electos para iniciar el proceso de reforma parcial de la Carta Municipal. La sesión inaugural quedó fijada para el 1° de marzo de 2026 a las 17 horas, en el recinto del Concejo Deliberante, cumpliendo lo dispuesto por la Ordenanza N° 16.337, que declaró la necesidad de actualizar la normativa local conforme a los artículos 119 y 174 de la Constitución Provincial.

La conformación de la Convención Constituyente se definió en las elecciones del 11 de mayo de 2025, convocadas por el Poder Ejecutivo Provincial mediante el Decreto N° 30/25. Los representantes fueron proclamados por el Tribunal Electoral el 27 de mayo de ese año, a través del Acta N° 8.499.

Un día cargado de institucionalidad

La fecha elegida no es casual. El 1° de marzo coincide con otros actos de relevancia política:

• Por la mañana, el gobernador Gustavo Sáenz encabezará la apertura del período ordinario de sesiones de la Legislatura Provincial.

• En horas de la tarde, el Concejo Deliberante capitalino realizará su propia apertura de sesiones.

• Finalmente, a las 17, se pondrá en marcha la Convención Constituyente municipal.

Desde el Ejecutivo municipal explicaron que la organización responde a razones operativas, ya que varios convencionales electos también cumplen funciones legislativas provinciales o municipales. La simultaneidad de actividades busca facilitar su participación en todas las instancias.

Qué se espera de la reforma

La reforma parcial de la Carta Municipal abre un proceso institucional de alto impacto para la ciudad. Aunque los temas específicos se conocerán una vez iniciadas las sesiones, se anticipa que el debate girará en torno a:

• Modernización de la estructura de gobierno local.

• Revisión de facultades y competencias municipales.

• Actualización de mecanismos de control y funcionamiento institucional.

• Eficiencia administrativa y adecuación normativa.

La Convención Constituyente trabajará durante un período estimado de tres meses, según lo previsto en los antecedentes de la convocatoria. El resultado podría definir cambios significativos en la organización política y administrativa de la capital salteña.