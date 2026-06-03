La senadora Patricia Bullrich reveló que presentó su renuncia al cargo de presidenta del bloque oficialista en el Senado luego de manifestar diferencias con una decisión impulsada por el Gobierno nacional. Sin embargo, aseguró que el presidente Javier Milei no le dio relevancia a su planteo y le pidió que continuara en sus funciones.

Según explicó la legisladora, el conflicto se originó a partir de la decisión del oficialismo de frenar el tratamiento del pliego de la jueza Ana María Michelli. Bullrich expresó su desacuerdo con esa postura y cuestionó que se buscará bloquear la designación por el vínculo familiar de la magistrada con el periodista Hugo Alconada Mon.

La senadora sostuvo que, frente a esa situación, puso su cargo a disposición del Presidente como una forma de expresar su disconformidad. No obstante, relató que Milei minimizó el episodio y rechazó la posibilidad de aceptar la renuncia, por lo que continuará al frente de la bancada oficialista.

Las declaraciones dejaron al descubierto diferencias internas dentro de La Libertad Avanza respecto de la estrategia política y judicial del Gobierno. En particular, el caso Michelli generó debates dentro del oficialismo y abrió una nueva discusión sobre los criterios utilizados para evaluar nombramientos en el Poder Judicial.

A pesar de las tensiones, Bullrich ratificó su pertenencia al espacio político y aseguró que seguirá acompañando la gestión presidencial. Sin embargo, sus palabras volvieron a poner en evidencia los matices y desacuerdos que existen dentro del oficialismo en temas sensibles.

La polémica se suma a otros episodios recientes que reflejan diferencias entre dirigentes de La Libertad Avanza, en un contexto donde el Gobierno busca sostener la unidad interna mientras enfrenta desafíos políticos y legislativos.