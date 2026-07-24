El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con imponer nuevos aranceles a la Unión Europea luego de que la Comisión Europea aplicará una millonaria multa contra Google por presuntas prácticas anticompetitivas.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario calificó la sanción como “ilegal y altamente antiética” y aseguró que el bloque europeo “pagará un precio muy alto” por esa decisión.

La reacción de Trump llegó pocas horas después de que Bruselas confirmara una sanción de 890 millones de euros contra la empresa tecnológica estadounidense por violar las normas de competencia digital de la Unión Europea. La Comisión sostuvo que Google abusó de su posición dominante al favorecer sus propios servicios y restringir la competencia dentro de su ecosistema digital.

En su publicación, el presidente estadounidense acusó a la Unión Europea de utilizar las multas contra compañías norteamericanas como una herramienta para perjudicar a la economía de su país. Además, anunció que su administración iniciará una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para analizar las políticas comerciales del bloque y evaluar posibles represalias.

Trump advirtió que, si la investigación concluye que las medidas europeas son discriminatorias, Estados Unidos avanzará con nuevos aranceles sobre productos provenientes de la Unión Europea. La advertencia llega en un momento delicado para las relaciones comerciales entre ambas potencias, que intentan sostener un reciente acuerdo destinado a evitar una nueva escalada en la guerra arancelaria.

Desde Bruselas defendieron la sanción al sostener que responde al cumplimiento de la legislación europea en materia de competencia y protección de los consumidores. Sin embargo, las declaraciones de Trump volvieron a elevar la tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea y abrieron un nuevo frente de conflicto en torno a la regulación de las grandes empresas tecnológicas.