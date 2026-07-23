Los precios internacionales del petróleo registraron una nueva suba este jueves y quedaron al borde de los 100 dólares por barril, impulsados por la creciente tensión en Medio Oriente. La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, junto con los riesgos para la navegación en el estrecho de Ormuz, volvió a generar preocupación en los mercados por un posible impacto sobre el suministro mundial de crudo.

El barril de Brent, referencia para gran parte del comercio internacional, continuó avanzando y se acercó al umbral de los US$100, mientras que el petróleo WTI también registró fuertes incrementos. Los operadores siguen de cerca la evolución del conflicto, ya que cualquier interrupción en el transporte marítimo de hidrocarburos podría provocar nuevas subas en los precios de la energía.

El principal foco de preocupación es el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo. Los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán y los ataques registrados en la región incrementaron el temor a posibles restricciones en el tránsito de buques petroleros, lo que alimentó la volatilidad de los mercados internacionales.

El alza del crudo también reavivó las preocupaciones por un nuevo escenario de presión inflacionaria a nivel global. Un petróleo más caro suele traducirse en mayores costos de transporte, producción y combustibles, lo que podría complicar las estrategias de los bancos centrales para mantener controlados los precios y afectar el crecimiento económico de distintos países.

En la Argentina, el incremento del precio internacional del petróleo podría generar un efecto mixto. Por un lado, favorece los ingresos por exportaciones del sector energético, especialmente de Vaca Muerta; por otro, aumenta la presión sobre los precios internos de los combustibles y los costos logísticos, un factor que podría trasladarse a distintos sectores de la economía si la escalada internacional se prolonga.

Los analistas coinciden en que la evolución del conflicto en Medio Oriente será determinante para el comportamiento del mercado en los próximos días. Mientras persista la incertidumbre sobre la seguridad del transporte marítimo y el abastecimiento global, el petróleo podría mantenerse cerca de los US$100 o incluso superar ese nivel si se intensifican las hostilidades.