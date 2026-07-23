La Casa Rosada comenzó a delinear su estrategia electoral de cara a las elecciones de 2027 con un objetivo claro: competir con candidatos propios en al menos 14 provincias y, al mismo tiempo, negociar acuerdos políticos en otros distritos donde considera que una alianza puede fortalecer las posibilidades del oficialismo. En el Gobierno descartan un acuerdo general con los gobernadores y aseguran que las negociaciones se realizarán “provincia por provincia”.

Según el esquema que analiza el oficialismo, La Libertad Avanza presentará candidatos propios a gobernador en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa y Misiones. La intención es consolidar el sello partidario y ampliar la presencia territorial del espacio sin depender de alianzas con los mandatarios provinciales.

En paralelo, el Ejecutivo trabaja en acuerdos de mayor alcance en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Mendoza, San Juan y San Luis. En estos casos, la estrategia contempla entendimientos con gobernadores o con sectores políticos aliados para fortalecer la boleta nacional y mejorar el desempeño electoral en distritos considerados clave.

Uno de los principales focos está puesto en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo busca construir un frente con dirigentes del PRO, sectores de la UCR y otros espacios no peronistas para enfrentar al kirchnerismo. En la Casa Rosada admiten que, si es necesario, estarán dispuestos a ceder parte del armado electoral con el objetivo de aumentar las posibilidades de triunfo en el distrito con mayor peso electoral del país.

Además, el Gobierno mantiene la expectativa de aprobar la reforma electoral antes del tratamiento del Presupuesto 2027. La iniciativa contempla la incorporación del sistema de colectoras para las listas legislativas nacionales, una herramienta que el oficialismo considera clave para ampliar acuerdos con dirigentes provinciales sin resignar el control de la estructura de La Libertad Avanza ni de las candidaturas a gobernador.

La Ciudad de Buenos Aires continúa siendo uno de los distritos donde todavía no existe una definición. Mientras algunos sectores impulsan un acuerdo con el PRO, otros prefieren presentar un candidato propio. La decisión quedará en manos de la conducción política del espacio, encabezada por Karina Milei, que junto a Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem lidera el armado electoral de cara a los próximos comicios.