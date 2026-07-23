El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que no descarta la posibilidad de alcanzar un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027. El mandatario sostuvo que la relación entre ambos espacios es «buena» y consideró que el principal desafío político será construir una alternativa que impida el regreso del kirchnerismo al poder.

En declaraciones radiales, Macri reconoció que existen diferencias entre el PRO y el oficialismo nacional, aunque remarcó que también comparten numerosos puntos en común. En ese contexto, señaló que ambas fuerzas deberán hacer «los máximos esfuerzos» para encontrar consensos que les permitan avanzar en un proyecto conjunto para los próximos comicios porteños.

El jefe de Gobierno destacó que la incorporación de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete contribuyó a mejorar el vínculo entre ambos espacios políticos y favoreció el diálogo institucional. Además, aseguró que el objetivo central debe ser consolidar un frente que garantice continuidad a las políticas que considera necesarias para la Ciudad y el país.

Macri también rechazó las versiones sobre un supuesto distanciamiento con el expresidente Mauricio Macri y aseguró que mantienen una relación cercana. Según explicó, continúa consultándolo sobre distintas decisiones de gestión y resaltó el rol que el exmandatario conserva dentro del PRO como una de las principales referencias del espacio político.

Durante la entrevista, el mandatario porteño volvió a defender las políticas de seguridad implementadas por su administración y sostuvo que continuará reforzando los operativos en las zonas con mayor concentración del delito. Asimismo, insistió en la necesidad de preservar el orden en la Ciudad y afirmó que no permitirá que se naturalicen situaciones de inseguridad o descontrol en el espacio público.

Las declaraciones de Jorge Macri se producen en medio de un escenario de acercamiento entre dirigentes del PRO y La Libertad Avanza, luego de varios gestos de distensión registrados en las últimas semanas. Aunque todavía no existe una definición formal sobre una alianza, el jefe de Gobierno dejó abierta la puerta a un entendimiento político con vistas a las elecciones de 2027.