El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica por el riesgo de reintroducción del sarampión en la Argentina ante el regreso de miles de personas que viajaron al Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

La advertencia responde al incremento de casos registrados en esos países y en distintos puntos de la Región de las Américas, lo que aumenta las posibilidades de que se detecten contagios importados.

Las autoridades sanitarias recomendaron a quienes hayan regresado recientemente del exterior mantenerse atentos a la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad durante los 30 días posteriores al viaje. Entre ellos se encuentran fiebre de 38 grados o más, erupciones en la piel, tos, secreción nasal y conjuntivitis. En caso de presentar alguno de estos signos, se aconseja acudir de inmediato a un centro de salud y evitar el contacto con otras personas para reducir el riesgo de transmisión.

El Ministerio recordó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía aérea y puede generar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, personas inmunosuprimidas y quienes no cuentan con el esquema de vacunación completo. Por ese motivo, insistió en la importancia de revisar y completar las dosis correspondientes antes de realizar viajes internacionales.

La alerta se produce en un contexto de crecimiento sostenido de los casos en la región. De acuerdo con datos oficiales, durante 2026 se registró un aumento significativo de contagios en América, con brotes activos en los tres países que fueron sede de la Copa del Mundo. Esta situación llevó a reforzar la vigilancia epidemiológica para detectar rápidamente posibles casos importados y evitar la circulación comunitaria del virus.

Desde la cartera sanitaria también solicitaron a los equipos de salud mantener un alto nivel de sospecha ante pacientes con fiebre y erupciones cutáneas que hayan viajado al exterior o tenido contacto con viajeros. Además, pidieron notificar de forma inmediata cualquier caso sospechoso para activar los protocolos de investigación, aislamiento y seguimiento de contactos.