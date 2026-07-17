Un artículo de opinión publicado por el diario británico The Guardian reavivó el debate sobre la soberanía de las Islas Malvinas al plantear que el Reino Unido debería retomar las negociaciones con Argentina. La publicación sostiene que el actual estatus del archipiélago “no puede mantenerse para siempre” y propone que ambos países vuelvan a dialogar para encontrar una solución de largo plazo al conflicto.

El texto, firmado por el periodista Simon Jenkins, fue publicado en la previa de la final del Mundial 2026 que disputarán Argentina y España, apenas un día después de la victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra en las semifinales. El autor incluso hace referencia a la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” que exhibieron los jugadores tras el partido y sostiene que ese episodio volvió a poner el tema en el centro de la escena internacional.

En su columna, Jenkins recuerda que antes de la Guerra de Malvinas de 1982 existían negociaciones entre Londres y Buenos Aires para avanzar en un posible acuerdo sobre la soberanía de las islas. Según explica, la invasión argentina interrumpió esas conversaciones y, tras el conflicto bélico, el Reino Unido decidió congelar cualquier discusión sobre el tema durante más de cuatro décadas.

El periodista también cuestiona el costo político, económico y militar que representa para el Reino Unido mantener el control del archipiélago. En ese sentido, considera que, al igual que ocurrió recientemente con el acuerdo alcanzado entre Gran Bretaña y España sobre Gibraltar, la cuestión de las Malvinas debería resolverse mediante el diálogo y la negociación diplomática, incluso con la participación de las Naciones Unidas.

La publicación generó repercusión porque rompe con una postura habitual de gran parte de la prensa británica sobre el conflicto. Además, coincide con un contexto de renovada tensión diplomática entre ambos países, luego de la protesta presentada por el Gobierno argentino por la presencia de un buque militar británico en el Atlántico Sur y de la repercusión internacional que tuvo el mensaje de la Selección argentina tras eliminar a Inglaterra del Mundial.

Si bien se trata de una opinión periodística y no de una posición oficial del Gobierno británico, el artículo volvió a instalar el debate sobre la soberanía de las Islas Malvinas y la posibilidad de que Londres retome conversaciones con Argentina, un reclamo que también ha sido sostenido en reiteradas oportunidades por las Naciones Unidas.