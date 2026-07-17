Los reiterados cortes de energía que afectan al norte de Salta derivaron en una denuncia formal contra la empresa transportista Transnoa. El reclamo fue impulsado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, con el respaldo de Jujuy y Tucumán, y será presentado ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), donde también solicitarán auditorías sobre el funcionamiento de la compañía y la aplicación de sanciones.

El presidente del Ente Regulador salteño, Carlos Saravia, calificó la situación como una “negligencia severa” y aseguró que la empresa no realizó las inversiones necesarias para garantizar un servicio confiable. Además, sostuvo que Transnoa carece de la infraestructura, el equipamiento y las cuadrillas suficientes para responder ante contingencias, lo que habría prolongado los cortes que afectaron a miles de usuarios.

La denuncia también reclama una auditoría integral sobre los planes de inversión de la transportista, el estado de las líneas de alta tensión y las tareas de mantenimiento ejecutadas en los últimos años. Los organismos provinciales consideran que el ENRE debe reforzar los controles sobre la empresa y determinar si existieron incumplimientos en sus obligaciones como prestadora del servicio de transporte eléctrico.

Según explicaron las autoridades salteñas, el origen de los últimos cortes se registró en líneas de alta tensión ubicadas en Jujuy, que forman parte del sistema de transporte eléctrico nacional y están bajo la órbita de Transnoa. Desde el Gobierno provincial remarcaron que la distribución local no fue la responsable de las interrupciones y apuntaron directamente a la falta de respuesta de la transportista.

En paralelo, Salta, Jujuy y Tucumán acordaron unificar el reclamo para exigir un plan de contingencia que permita evitar nuevos apagones durante los períodos de mayor demanda. También solicitaron que la empresa abra oficinas de atención en las provincias afectadas y brinde información permanente sobre el estado del servicio y las tareas de mantenimiento.

Con esta presentación, las provincias buscan que el organismo nacional investigue el desempeño de Transnoa y adopte medidas que garanticen un servicio eléctrico más confiable para los usuarios del norte argentino, luego de una serie de cortes que afectaron a cientos de miles de personas durante los últimos meses.