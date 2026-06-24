Un informe basado en datos oficiales advierte una fuerte caída del empleo formal en la provincia. Construcción, comercio y turismo concentran la mayor parte de la pérdida, mientras la minería crece pero aún no compensa el retroceso.

El mercado laboral salteño atraviesa un escenario de fuerte contracción: desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2026 la provincia perdió cerca de 9.000 puestos de trabajo registrados y más de 300 empleadores activos.

Los datos fueron analizados por la contadora y consultora en finanzas Soledad Linares, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), quien señaló que Salta continúa una tendencia similar a la registrada a nivel nacional.

En diálogo con Pasaron Cosas, Linares explicó que la información surge de registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y permite observar la evolución del empleo formal en la provincia.

Según detalló, el período analizado muestra una reducción aproximada de 370 empleadores y unos 8.800 trabajadores registrados menos.

Construcción, el sector más afectado

Uno de los rubros que más sufrió la caída fue la construcción, que concentra más de la mitad de los puestos laborales perdidos en Salta.

La especialista destacó que se trata de un sector con fuerte impacto en la economía provincial, ya que no solo genera empleo directo, sino que también impulsa actividades vinculadas como proveedores, transporte, comercios y servicios.

La reducción de la obra pública y la menor inversión tuvieron un efecto multiplicador sobre otros sectores, disminuyendo el movimiento económico en distintas localidades.

Comercio, turismo y servicios también retroceden

Además de la construcción, otros sectores tradicionales de la economía salteña registraron dificultades.

El comercio, el turismo, la gastronomía, el alojamiento y el transporte aparecen entre las actividades afectadas por la caída del consumo y la menor circulación económica.

Desde CEPA señalaron que, aunque algunos sectores presentan crecimiento, el avance no alcanza para revertir el deterioro general del empleo formal.

La minería crece, pero no compensa la pérdida

La actividad minera aparece como uno de los sectores con mayor dinamismo dentro de la economía provincial.

Sin embargo, Linares advirtió que ese crecimiento todavía no logra compensar la cantidad de puestos perdidos en actividades que tienen una mayor presencia cotidiana en la economía salteña.

El desafío, según planteó, es que las inversiones mineras puedan generar cadenas productivas locales y mayor impacto en empleo.

Menor poder adquisitivo y caída del consumo

El informe también señaló que quienes conservaron su empleo formal enfrentaron una pérdida del poder de compra de sus salarios.

Según explicó Linares, la baja del consumo se refleja especialmente en las ventas de supermercados, que acumularían una caída del 22,5% entre 2023 y 2026.

“La mejoría no se tradujo a la economía de la gente”, sostuvo la especialista al analizar la diferencia entre los indicadores macroeconómicos y la situación cotidiana de las familias.

Además, indicó que cada vez más trabajadores con empleo registrado buscan sumar actividades adicionales para complementar sus ingresos.

La situación muestra una economía con sectores en expansión, como la minería, pero con dificultades para recuperar el empleo y el consumo en actividades clave para la provincia.