El subsecretario de Niñez y Familia explicó que el expediente previo incluía denuncias y contradenuncias entre los padres del niño de dos años fallecido. Aseguró que no había otros antecedentes registrados de violencia contra el menor.

La investigación por la muerte de Thiago, el niño de dos años que falleció tras ingresar con graves lesiones al hospital Papa Francisco, continúa sumando información sobre el contexto familiar previo al hecho.

El subsecretario de Niñez y Familia de Salta, Cristian López Traficando, confirmó que el organismo ya intervenía en un expediente relacionado con una situación de violencia familiar entre los adultos responsables del niño.

En diálogo con Pelo y Barba, por Aries, el funcionario explicó que la intervención se originó a partir de un proceso judicial por violencia familiar que involucraba a los padres de Thiago.

“La Secretaría viene interviniendo en el marco de un proceso de violencia familiar entre adultos”, señaló.

Según detalló, el expediente contenía denuncias y contradenuncias entre la madre del niño y el padre, en un contexto que fue considerado complejo por los organismos intervinientes.

Medidas cautelares y antecedentes registrados

López Traficando indicó que dentro de esa causa el juzgado había dispuesto medidas cautelares, entre ellas restricciones de acercamiento que involucraban al padre respecto de la madre y sus hijos.

Sin embargo, aclaró que no existían otros antecedentes registrados de violencia física contra Thiago dentro del expediente.

El único episodio constatado, según explicó, correspondía a una denuncia realizada por la madre contra el padre luego de una visita de los niños al domicilio paterno.

A partir de esa presentación judicial, se dispusieron medidas de protección que posteriormente fueron revisadas tras una audiencia.

El relato previo al ingreso al hospital

El funcionario también brindó detalles sobre la información inicial recabada por los organismos de protección.

Según el relato informado por la madre, ella habría salido de la vivienda para realizar una compra junto a su bebé más pequeño y, al regresar, encontró a Thiago en mal estado mientras se encontraba con su pareja.

La investigación judicial busca determinar qué ocurrió en las horas previas al ingreso del niño al sistema de salud y establecer responsabilidades.

Protección para el hermano menor

Tras la muerte de Thiago, la Secretaría de Niñez y Familia adoptó una medida de protección excepcional sobre el hermano menor del niño.

El bebé fue trasladado a un hogar residencial mientras avanza el proceso de control de legalidad y la evaluación de las condiciones familiares.

Mientras tanto, la Justicia continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.